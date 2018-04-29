Maritimo - Porto maçı istatistikleri

Maritimo ve Porto, 29 Nisan 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 44 puanlı Maritimo 6. sırada bulunuyor, Porto 79 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Maritimo, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Porto, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 624. İddaa'da Maritimo kazanır 9.00, berabere biter 4.75, Porto kazanır 1.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Maritimo son haftadaki Pacos Ferreira müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Porto ise Moreirense karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Maritimo, evinde 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 13 gol yedi.

Porto, dış sahada 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Porto 28 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.