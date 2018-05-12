Maritimo - Sporting Lisbon maç önü

Maritimo ve Sporting Lisbon, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. Maritimo 44 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Sporting Lisbon 78 puanda ve 3. sırada. Maritimo son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sporting Lisbon, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 540. İddaa'da Maritimo kazanır 9.00, berabere biter 4.75, Sporting Lisbon kazanır 1.15 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Maritimo son haftadaki Pacos Ferreira müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sporting Lisbon ise Chaves maçında 4-1 kazandı.

Maritimo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Maritimo, kendi sahasında 22 gol attı, 14 gol yedi.

Sporting Lisbon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 10 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sporting Lisbon, 30 gol atarken 18 gol yedi.