Galatasaray, Süper Lig'de 18. haftanın kapanış maçında Kayserispor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. İki sarı-kırmızılı kulübün karşılaşmasının ardından Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica açıklamalar yaptı. Rumen çalıştırıcı, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın performansından yakındı.

Sumudica'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu zamana kadar hakemlerle alakalı bir şey konuşmadım ama yan hakem 1 metrelik ofsaytı vermedi. Denayer'in Umut'a yaptığı hareket de kırmızı karttı."

"Büyük takıma karşı oynadık. 2-0 geri düşmemize rağmen toparlandık. Galatasaraylı 5 futbolcu yerde yattı, Muslera sürekli vakit geçirdi."

"Bakın ilk golde Garry Rodrigues 1 metre önde. Hakemler bizim lehimize hiç hata yapmıyor. Sürekli bize sarı kart verildi, Galatasaray'a hiç verilmedi. Umut'a yapılan faulü gösterin, bütün Türkiye görsün."

"Türkiye'nin en iyi hakemi olduğu söylenen biri bu pozisyonu nasıl göremez? Biraz saygı istiyorum o kadar."

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