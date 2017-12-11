Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, her geçen gün daha iyi bir takım haline geldiklerini söyledi.
Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Sumudica, Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçta ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını teker teker tebrik ettiğini dile getirdi.
Ligde bulundukları konumdan dolayı tüm camianın mutlu olduğunu aktaran Sumudica, "Oyuncularımla konuştum hepsi mutlu, alınan sonuçlardan memnunlar. Rakiplerine karşı 10 kişi oynadılar. Maçtan sonra soyunma odası biraz telaşlı, ateşli oluyor. Bazen üzgün oluyorlar, bazen sevinçli oluyorlar ama bugün topladım takımı konuştum. Hepsini teker teker tebrik ettim. Hepsi de iyi performans gösterdi. Onların adına mutluyum." diye konuştu.
"HAKEMLERİ KARŞIMA ALMAYI İSTEMEM"
Marius Sumudica, antrenmanda oyuncularını sadece rakip takıma değil hakemlere karşı da hazırlamaya çalıştığını anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hakemlere laf söyleyerek onları karşıma almayı istemem. Çünkü bu bana hiçbir şey kazandırmaz. Takım günden güne normal bir takımdan büyük takıma geçişin adımlarını atıyor. Oynadığımız futbolu tüm Türkiye görüyor. Arkadaşlarım beni arıyor, taktik ve takım hakkında sorular soruyor. Biz burada sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Futbolcularım sadece rakiple değil biraz da hakeme karşı mücadele etmeleri gerektiğini öğrendi. Hakemler büyük takımlara karşı yüzde 1-2 inisiyatif de kullanıyor olabilir. Bu normal bir şey. Dünyanın her yerinde olabiliyor. Futbolcularıma bunu da öğretiyorum. Sadece sahada çalışmalarını değil sahaya çıktıklarında hakemle tartışmamalarını, itiraz etmemelerini de söylüyorum."
Süper Lig'in en az gol yiyen takımlarından biri olduklarını vurgulayan Sumudica, "Eğer bir ev inşa ediyorsanız temelinin sağlam olması gerekir. Futbolda da bu böyle. Savunmanızı sağlam kurarsanız daha az gol yersiniz. İsterseniz defans yapmadan 50 tane gol atın, 60-70 gol yersiniz. Bu da çalışmalarınızın hiçbir anlam ifade etmediğini gösterir.
Benim futbolcularım anlattıklarımı çok çabuk anlıyor. Sahada ne yapmaları gerektiğini bilen futbolcular. Topu kaybettiğimizde çok çabuk topu kapan bir ekip olduk." ifadelerini kullandı.
"KUPAYA DA RAKİBİMİZE DE SAYGIMIZ VAR"
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Eyüpspor ile oynayacakları maça da değinen Sumudica, "Kupaya da rakibimize de saygımız var. Sahaya çıkıp kazanmak için oynayacağız. Umarım kazanır ve rakibimizi eleriz. Sahaları sentetikmiş, oyuncularım için zor bir zemin bizi bekliyor. Maçın sonucunda umarım turu geçen taraf biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.
KUPA MAÇI HAZIRLIKLARI
Kayserispor, 14 Aralık Perşembe günü Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular, sahada koşu yaptıktan sonra salonda çalıştı.
Diğer futbolcular ise pas ve kondisyon çalışması yaptı.
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