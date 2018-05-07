Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sumudica, Beşiktaş'ın kaliteli oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, "İyi bir maç çıkardık. 4-5 tane net fırsat yakaladık. Büyük bir takıma karşı bunları gol yapamazsanız sonuç böyle olur." diye konuştu.

Maçı ciddiye alarak oynadıklarını kaydeden Sumudica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya sadece tatile gelmedik. Sıradan bir maç gibi çıkmadık. Sahaya baktığımda kimin Beşiktaş, kimin Kayserispor olduğunu ayırt etmekte zorluk çektim. Şenol Güneş büyük bir hoca. İyi oyunculara sahip. Beşiktaş taraftarları diğer kulüplerin taraftarlarına göre farklılar. Futbol kültürüne sahipler. Bağırdım, çağırdım ama kötü bir söz söylenmedi, duymadım."

Gelecek sezona dair de açıklamalarda bulunan Rumen çalıştırıcı, "Gelecek sezon daha iyi bir takım kurmalıyız. Seneye daha iyi olmamız için en az 7-8 oyuncuya ihtiyacımız var. Daha fazla motive olmak için buna ihtiyacımız var. İki ay önce 41 puan yaptık ve orada kaldık. Bu takım geçen yıl son maça kadar mücadele etti. Üç maç kalmış sezonun tamamlanmasına takım ligde kalmayı garantilemiş. Benim için 8. sırada olmak başarı değil. Bunu istemiyorum. Hedeflerimiz olmalı. Bunu karaktere yansıtarak daha ilerisini istemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.