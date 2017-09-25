Mark Zuckerberg, 75 milyon adet Facebook hissesi satacağını açıkladı

Facebook hisseleri günümüzde 170 dolardan işlem görüyor. Bu da Zuckerberg’in hisse satışından 12,7 milyar dolara kadar gelir elde debileceği anlamına geliyor.

Zuckerberg, bu süreçte satacağı asgâri hissenin 35 milyon olacağını belirtiyor. Bu satıştan elde edebileceği gelir ise 6 milyar dolar civarında.

Dünyanın en popüler dijital platform Facebook, bugün 1,5 milyara yakın insan tarafından kullanılıyor.

NEDEN SATIYOR?

Sürpriz gibi görünen kararın arkasında, Zuckerberg’in eşiyle birlikte 2015 yılında kurduğu Chan Zuckerberg Initiative isimli hayır kurumuna daha fazla fon sağlama amacı yatıyor.

Zuckerberg ayrıca, hisse sahiplerine oylama hakkı vermeyen yeni bir hisse türü fikrini rafa kaldırdıklarını, sebebinin ise son dönemde Facebook hisselerinin değer kazanması olduğunu belirtti.

ZUCKERBERG'İN ŞİRKETTEKİ POZİSYONU DEĞİŞECEK Mİ?

Mark Zuckerberg 75 milyon hissesini satsa dahi, yine de kurduğu şirketin en büyük hissedarı konumunu kaybetmeyecek ve kontrol gücünü elinde tutmaya devam edecek.

Tıpkı Bill Gates gibi eşiyle birlikte hayır işleri ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Zuckerberg, emekli olmadan önce 70 milyar dolar değerindeki hisselerinin yüzde 99’unu satmayı planlıyor.

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