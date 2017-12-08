Mark Zuckerberg, Facebook'taki görevlerinden bir ay süreyle ayrıldığını ve aralık ayında ailesiyle vakit geçirmek istediğini söyledi.

Facebook ve Instagram profillerinden yaptığı paylaşımda "Bu süreçte benden daha az duyacaksınız" şeklinde açıklama yapan Zuckerberg, "Geri döndüğümde ofisin hâlâ orada olacağına eminim" dedi.

Facebook şirketi, hem annelere hem de babalara dört aylık (120 gün) doğum izni veriyor ve aileleriyle vakit geçiren çalışanların aylık ücretleri ödenmeye devam ediliyor.

Doğum izni için ayrılan süre tek bir seferde kullanılmak zorunda değil. Örneğin Zuckerberg ağustos ayında doğan kızı August için 1 ay izin kullanmıştı. İlk kızı Max ise 2015 yılında doğmuştu.

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