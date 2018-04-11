Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, çocuklara Facebook gibi sosyal ağlarda daha sıkı gizlilik korumaları sağlayacak bir yasa fikrini desteklemediğini söyledi.

Sosyal ağın kurucu patronu, geçtiğimiz gün katıldığı halka açık senato sorgusunda, Facebook’un veri gizliliği uygulamalarına dair senatörlerin sorularını yanıtladı.

KONGREDE ‘FACE’ ŞOK!

Massachusetts Eyaleti Senatörü Ed Markey, Zuckerberg’e 16 yaşından küçüklere gelişmiş gizlilik hakları tanıyacak bir yasayı destekleyip desteklemeyeceğini sordu.

Demokrat senatörün önerdiği yasa, 13 yaşından küçük çocukların çevrimiçi verilerini koruyan COPPA ile yetişkin verilerini koruyan gizlilik yasaları arasındaki kopukluğu gidermeyi öngörüyor.

Ancak Zuckerberg böyle bir yasayı desteklemediğini söyledi.

“Bunun önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Üzerinde tartışılması gerek” diyen Zuckerberg, senatör tarafından direkt bir yanıt vermesi istenmesi üzerine “Böyle bir yasaya ihtiyaç duyduğumuzdan emin değilim.” dedi.

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Senatör, şirketlerin verilerini nasıl kullandıklarına dair kullanıcıları bilgilendirmesini gerektiren CONSENT isimli yeni bir düzenleme daha önerdi. Bu yasa ayrıca, Facebook gibi şirketlerin Cambridge Analytica gibi veri skandallarında başsavcıların yanı sıra kullanıcıları da bilgilendirmesini zorunlu tutuyor.

Senatör Markey, “Amerika, kişisel verilerin sorumluluğunu şirketlere değil, kullanıcılara veren bir gizlilik yasasını hak ediyor.” dedi.