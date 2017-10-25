Mark Zuckerberg, servetini nasıl harcıyor?

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Silikon Vadisi’ndeki diğer teknoloji önderleri gibi Zuckerberg de takım elbise yerine tişört ve kot pantolon giyiyor. Kendisiyle özdeşleşen basit görünümlü kıyafetler aslında lüks markalar tarafından tasarlanıyor ve göründüklerinden çok daha pahalılar.