ABD ve Avrupa’daki resmi merciler, Cambridge Analytica’nın 50 milyon kullanıcıya ait verileri ABD ve İngiltere’deki seçimleri manipüle etmek için nasıl kullandığı hakkında Facebook’tan yanıt bekliyor.

Reuters’ın haberine göre, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg konuyu aydınlatmak üzere ABD Kongresi’nde ifade vermeye hazırlanıyor.

SKANDALIN PERDE ARKASI: FACEBOOK İLE SEÇİMLERİ NASIL MANİPÜLE ETTİLER?

İngiltere Parlamentosu da söz konusu skandal hakkında Zuckerberg’i ifadeye çağırmış ancak Facebook’un patronu bu isteği geri çevirerek şirketin üst yöneticilerinin bu görevi üstleneceğini bildirmişti.

ABD Kongresi’nden ifade daveti aldıklarını doğrulayan Facebook, ayrıca veri güvenliği konusunda düzenleyici kurumlarla diyalog halinde olduklarını belirtti.

Facebook hisseleri geçtiğimiz günü yüzde 4,9 düşüşle tamamladı ve 16 Mart tarihinden bu yana şirket toplam yüzde 18 değer kaybı yaşadı. Skandalın ortaya çıkmasıyla, teknoloji sektörü mart ayı içerisinde toplam yüzde 5,2 değer kaybetti.

HEPSİ AYAKTA: CEVAP VER ZUCKERBERG!