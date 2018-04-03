HT Cumartesi'de yer alan haberde market alışverişi için tüyolar verildi. Ne kadar korkutucu görünürse görünsün bu bir gerçek; satış uzmanları, büyük mağazaların çalışanları hakkımızda bizden daha çok şey biliyor ve kartlarını doğrudan bilinçaltımıza oynuyor. Bunun için özel bir bilim dalı bile var: Perakende satış antropolojisi. Bir mağazanın satış yapma şansını inceleyen ve potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlayan bilim dalı.

İnsanların alışveriş eğilimleri üzerine binlerce araştırma yapılıyor, binlerce teori üretiliyor ve psikologlar, sosyologlar, antropologlar, istatistikçiler birlikte çalışıyor. Sonuçta, bize para harcatan veriler ortaya çıkıyor. ‘Onların’ bildiklerinin en azından bir kısmını bilirseniz, tuzaklara yakalanmadan rafların arasında özgürce dolaşabilirsiniz!

1. Çoğu insan sağ elini kullandığı için bir alışveriş merkezi ya da mağazaya girdiğinde de sağ tarafa yönelir. Bu yüzden de daha çok kazandıran ürünler, sağ taraftadır. Yani sağ taraftan aldıklarınız, mağaza sahiplerini daha çok memnun edecek ürünlerdir.

2. Daha çok satılan ve daha pahalı ürünler, göz hizasında bulunur. Çünkü kolaylıkla erişilebilen ürünleri almaya daha çok meyilliyiz.

3. Market sepetleri ve arabaları özellikle büyüktür. Çünkü sepetteki boşluk, beyinde yanlış algılanır ve “Henüz yeterince alışveriş yapmadım” düşüncesi yaratır. Boşluklara aldanmayın! Listenizde yazanları aldıysanız sepetteki boşluğun bir önemi yok.

4. Aynalar en önemli tuzaklardan biri. Siz fark etmeden adımları yavaşlatır. Reyonlar arasında daha fazla zaman geçirmenizi sağlar. Daha fazla zaman = daha çok alışveriş!

Marketlerdeki kapalı devre kamera sistemleri tüketici davranışlarını izlemek için de kullanılıyor.

5. “Organik”, “çevreye duyarlı”, “çocuklara yardım” gibi etiketlere dikkatli bakın. Küçük puntolu yazıları da okuyun. Çünkü bu ibareler “faydalı bir şey yaptığınız” izlenimini yaratır. Ancak ihtiyacınız olmayan şeyleri almadan da doğaya veya çocuklara yardımcı olabilirsiniz!

6. Büyük marketlerde sebzemeyveler giriştedir. Halbuki çabuk zedelenirler. O yüzden sepetlerin en altında kalması müşterinin işine gelmez. Peki sizce neden buna hiç dikkat etmezler? Aslında ederler... İlk etapta sebzemeyve aldığınızda ileriki reyonlardan aldığınız abur cuburlar yüzünden daha az suçluluk hissedersiniz ve daha fazlasını alabilirsiniz. Nasılsa sağlıklı olanı zaten almışsınızdır!

7. Mağazaların giriş bölümü “zihin açma, dekompresyon bölümü” olarak adlandırılır. Müşteri tam içeri girdiği anda alışveriş moduna girer yani tavlanır ya da tavlanmaz. İşte girişte duran altılı biralar, sütlerin promosyonu pirinçler, yağ paketlerine yapıştırılmış tabak-çanaklar sizi alışveriş moduna sokmak için düzenlenmiştir.

8. Ekmek-pastafırın reyonları genellikle dondurulmuş ya da “kokusuz” gıdalara yakın bölümdedir. Çünkü taze ekmek kokusu iştah açar ve alışverişi tetikler.

9. Kokuların alışveriş üzerindeki etkisi tartışılamaz. Yazın seyahat malzemelerinin bulunduğu reyonların hindistan cevizi, çarşafyastık-nevresim bölümlerinin deterjan kokması boşuna değildir.

10. Daha ucuz olan yerel markalı ürünler, aynı kategorideki daha pahalı ürünlerin yanına yerleştirilir. Kimi kaliteli olacağı yanılgısıyla düşünmeden pahalıyı alırken; çoğunluk arada çok büyük fark olmasa da ucuz görünene yönelir. Böylece ucuz olan ve pahalı olan arasındaki rekabet artırılır.

11. Yapılan araştırmalar çoğunluğun kategorize edilmiş ürünlere yöneldiğini gösteriyor. Üstelik bu kategorilendirmenin nasıl olduğunun hiç önemi yok. Markaya, ebata, içeriğe, fiyata göre hiç fark etmez. Yeter ki kategorilendirilmiş olsun. Bu nedenle de hem aradığınızı daha kolay bulur hem de daha çok alışveriş yaparsınız.

12. Temel tüketim ürünleri, (ekmek, süt, kuru gıdalar) genellikle marketin ortasına ya da sonlarına doğru ve birbirlerinden uzağa yerleştirilir ki; onlara ulaşmaya çalışırken, diğer reyonlardan da geçersiniz. Yol üstünde de aslında almayı düşünmediğiniz şeylerle aklınız çelinir.

13. Çok katlı alışveriş merkezlerinde, yürüyen merdivenler genellikle en hâkim noktaya yerleştirilir; böylece inerken ya da çıkarken, mekandaki mağazaların büyük bölümünü geniş bir açıyla görebilirsiniz. İki yürüyen merdiven arasında da uzun bir mesafe bırakılır ki, oltaya takılıp mağazalara girmeniz kolay olsun. Ki çoğumuz da oltaya kolayca takılırız.

14. “Sadece bugüne özel”, “son 2 gün” gibi sürelerle geri sayımı vurgulamak “fırsatı kaçırmamalıyım” yanılsamasına sokar ve acele satın alma kararı verdirir.

15. Pahalı ürünler girişe yakın reyonlara yerleştirilirken ucuz ürünler mağazanın sonunda yer alır. Bu da bir algı yanılması yaratır. İlk gördüğünüz fiyatlarla kıyaslayınca daha ucuzunu almaya daha kolay karar verirsiniz.