Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir market sahibi mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı dondurma veriyor. Çocukların dondurma almak için sıraya geçtiği görülüyor.

İHA'nın haberine göre, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden paylaşılan skandal görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Görüntülerde bir market sahibi mahalledeki çocukların yanağına attığı her tokat karşılığı dondurma veriyor. Çocukların tokat yemek pahasına dondurma almak için sıraya geçtiği görülüyor.

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