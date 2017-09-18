Marmara'da hamsinin fiyatı 10 TL'ye düştü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Bandırma Balık Hali'ne gelen 400 kasa hamsi, 230 kasa sardalya, 100 kasa uskumru ve 93 adet lüfer kısa sürede satıldı.

Hamsinin kasası 60-80, sardalyanın 30, uskumrunun ise 300-340 liradan alıcı buldu.

Balıkesir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde avlanan hamsi miktarında artış olduğunu vurguladı.

Balıkçıların bu yıl hamsiden ümitli olduğunu belirten Işık, "Ağlara takılan hamsi giderek artıyor. Bu sabah hale 400 kasa hamsi geldi. Vatandaş bu sene de bol bol hamsi yiyecek" dedi.

Balık komisyoncusu Emin Gürer de hale bu sabah bol miktarda hamsi ve uskumru geldiğine dikkati çekti. Gürer, balık fiyatlarının makul seviyede olduğunu anlatarak, "Hamsinin kasasını 80 liradan sattım. Vatandaş tezgahtan 10 liraya hamsi alabilecek" diye konuştu.

Bandırma balıkçılar çarşısında ise hamsinin kilosu 15 liradan 10 liraya düştü.

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