Marmara Denizi açıklarında büyüklüğü 3.2 olan bir deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre Marmara Denizi açıklarında saat 17.54’te büyüklüğü 3,2 olan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 16.1 km olarak ölçüldü.

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