Hızı zaman zaman 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi.

AA'nın haberine göre, bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Ava çıkmak için hazırlanan balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı.

Meteoroloji yetkilileri lodosun etkisini salı gününe kadar etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

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