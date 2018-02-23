Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yeni yaptırdıkları ve sosyal medya üzerinde tartışılan belediye binasının ilçenin tarihi dokusunu ön plana çıkaracağını belirterek, "İlçemizin barındırdığı tarihi alanlar varken biz buraya çok modern bir bina yapsaydık, o zaman hiç uyumlu olmayacaktı. Daha çok eleştiri alabilirdik" dedi.
Marmara Ereğlisi Belediyesi, 2015 yılında yeni bir hizmet binası yapımına başladı. Kaba inşaatı tamamlanan bina, özellikle sosyal medya üzerinden tartışılmaya başlandı. Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Uyan, Osmanlı, Roma ve Bizans motiflerini taşıdığını söylediği binanın tartışılmasıyla ilgili konuştu. Başkan Uyan, binada evrensel bir mimari dil ile ortaya konulduğunu belirterek, "Binanın yapımına başlarken, kendi mimarlarımızla yaptığım toplantılarda, bölgemizin birinci derece SİT alanı olması nedeni ile ve ilçemizi ileriye dönük kültür merkezi ve açık hava müzesi olarak ziyaretçilerin hizmetine sunmayı hedefledik. Ve dolayısı ile yeni hizmet binamızın da tarihi motifleri taşımasına önem gösterildi" dedi.
Binanın Antik Perinthos Herakleia ve Marmara Ereğlisi kültürlerinin bir sentezi olarak tasarlandığını ve yapı tamamlandığında Marmara Mermeri renk tonlarında olacağını söyleyen Uyan, "Üçgen alın ve sütunlar klasik dönem mimari tarzı sembolize etmektedir. Pencere boyutları ve kemerli doğramalar geleneksel Türk sivil ve kamu mimarlık yapılarını temsil ediyor. Kubbe ise evrensel bir yapı elemanı olarak toplu yaşam alanlarını temsil etmektedir. Kubbenin sembolik doğası onun geometrisinden kaynaklanmakta. Daire, simgeler arasında sonsuzun ifadesi olarak en güçlü olanı. Kaynağı ve sonu içerdiği için evrendeki birlik ve bütünlüğün başlıca ifadesidir" dedi.
İLÇENİN TARİHİ DOKSUNU ÖN PLANA ÇIKARACAK
Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yeni belediye binası yapısının Antik Perinthos kenti arkeolojik kazıları yapılıp ortaya çıkarılana kadar bir illüstrasyon niteliğinde algılanacağını ifade ederek, "Çevre düzenlemesi, rekreasyon alanının tamamlanması, açık hava müzesinin taşınması ile belediye binası ilçenin tarihsel dokusunu ön plana çıkaran bir alanda yer alacaktır. Zaman içerisinde belediye binası illüstrasyonu çevreye ilham verecek ve kentin kaderi değişecektir. İlçemiz Büyük İskender'in krallık yaptığı bir ilçedir. Biliyorsunuz, Büyük İskender buradan Trakya, Romanya ve Bulgaristan'a kadar hükmetmiş bir kraldı. Binamızın ön cephesindeki görseller Büyük İskender dönemindeki para biriminin üzerindeki görselle aynıdır . Çünkü Büyük İskender'in bu paraları bastığı darphanede ilçemizde buluyor. İlçemizin barındırdığı tarihi alanlar varken biz buraya çok modern bir bina yapsaydık, o zaman hiç uyumlu olmayacaktı. Daha çok eleştiri alabilirdik" diye konuştu.
'ELEŞTİRİLERİ AÇIĞIZ'
Başkan Uyan, binasının 10 milyon liraya mal olan binanın, 1866 metrekare arazi içine, 11 bin metrekare kapalı alana sahip ve 9 katlı olarak inşa edildiğini, Osmanlı, Bizans ve Roma medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını söyledi. Bina ile ilgili sosyal medya üzerinden de çeşitli eleştiriler geldiğini söyleyen Uyan, "Kimisi, Beyaz Saray'a benziyor, kiliseye benziyor. Saçma bir proje. Ortaya karışık diyenler oldu. Bizler yapılan bu eleştirilerin hepsini olumlu buluyoruz. Ve çok mutlu oluyoruz. Burası bittiğinde ve açılışı yapıldığında eleştirenlerinde çok beğeneceğine eminim" diye konuştu.
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