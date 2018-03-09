MÜ İlahiyat Fakültesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programda yaptığı konuşmada İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarını göreve çağıran değerlendirmelerinin son derece isabetli ve yerinde olduğu kaydedildi.

AA'nın haberine göre, marjinal grupların uzun zamandır dini konularda ortaya koydukları söylem ile İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik itibarsızlaştırma gayretlerinin herkesçe malum olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Birkaç aykırı örnek üzerinden sürekli olarak ülkemizin en önemli dini kurumlarına saldırarak kendilerine alan açmaya ve itibar devşirmeye çalıştıkları bilinmektedir. Yolu asla ülkemizin örgün dini eğitim kurumlarından geçmeyen, Selefi anlayıştan beslendikleri anlaşılan ve kendi göreceli fikirlerini tekfirci bir söylemle mutlak hakikat olarak sunmaya çalışan bu kişiler asla bu ülkenin dini anlayışını temsil edemezler. Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile 'Din adamı olarak ortaya çıkıp dinimizde kesinlikle yeri olmayan ictihadlarda bulunan' kendilerini dini, hatta siyasi ve içtimai her konuda konuşmaya yetkili gören, özellikle kadın konusu olmak üzere dinimizin yaklaşımı olarak asla kabul edilemeyecek fikirlerini kitle iletişim ve sosyal medya kanallarında paylaşarak bilgi kirliliğine ve toplumun kin ve nefret duygularıyla ayrışmasına sebebiyet veren bu marjinal anlayış temsilcileri asla dikkate alınmamalıdır."

"Seviyesiz ve yersiz" tartışmaların toplumun sahih dini bilgiye ulaşmasının ancak İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı kanalıyla mümkün olacağını bir kez daha gösterdiği kaydedilen açıklama, şu ifadelerle tamamlandı:

"Cumhurbaşkanımızın 'Zamanın değişmesi hükümlerin de değişimini gerekli kılar' mecelle kaidesinin bir ifadesi olarak kullandıkları 'İslam’ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar! Siz İslam'ı ondört-onbeş asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız' şeklindeki beyanlarını da anlamaktan uzak ve maksatlı olarak çarpıtma yolunu tercih etmektedirler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Mart 2018 tarihli konuşmalarındaki dinin doğru anlaşılması ve yorumlanması yönündeki hassasiyetine aynen katıldığımızı, İlahiyat Fakülteleri olarak bu konudaki görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

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