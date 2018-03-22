6 firmanın katıldığı ihalenin kazananı DAP Holding İştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı oldu. Holdinge ait Eltesİstlife şirketleri 25 bin metrekarelik arsada yapılacak proje için 1 milyar 763 milyon 750 bin lira satış toplam geliri taahhüt etti.
Arsa sahibi Emlak Konut’a düşen gelir ise 705 milyon 500 bin TL oldu. İhale sonucunu değerlendiren DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, “Bir an önce çalışmalara başlayıp İstanbul’a ve Nişantaşı’na değer katacak bir yaşam alanı tasarlayacağız” diye konuştu. Emlak Konut GYO, 2016 yılında arsaları 455 milyon lira bedel üzerinden satın aldığını duyurdu.
5-10 KATLI YAPILAR OLACAK
25 dönümlük arsanın 11 dönümü ticaret ve konut alanı, 1 dönümü sadece ticaret alanı ve 7 dönümü de park alanı olacak. Konut ve ticaret alanında yapılacak binaların kat sayısı 10, ticaret alanındaki yükseklik sınırı da 5 kat olarak belirlendi.
YÜZDE 1’İN ALTI FAİZ BAHARI GETİRİR
Türkiye genelinde şubat ayında toplam 95 bin 953 konut satıldı. TÜİK’in açıkladığı bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 5.4 oranında düşüşe işaret ediyor. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.8 oranında azalış göstererek 27 bin 916 oldu.
Sektör temsilcileri, konut kredisi faiz oranlarının yüksekliği nedeniyle konut satışlarının düştüğünü faizlerin bu oranlarda seyretmesi durumunda satışlardaki artışın zor olacağını belirtti. Nitekim şubatta aylık faiz oranları son 20 ayın zirvesine çıkarak yüzde 1.15 oldu. Müteahhitler, konut kredi faizi aylık % 1’in altına düşmedikçe satışlarda yükselişin zor olduğu görüşünde.
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