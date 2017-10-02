Marmara Üniversitesi'nden Atatürk'e hakaret eden akademisyenle ilgili açıklama

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlar yapan Araştırma Görevlisi Furkan B. ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada;

"Başta ekşisözlük platformu olmak üzere sosyal medyada Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilişkilendirilen ‘lard eddard stark' adlı ekşisözlük hesabı ile ilgili iddialarla konusunda rektörlüğümüzce gerekli inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü

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