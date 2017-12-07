Marmarabirlik Köln'de tesis kuracak

Alman Kalkınma Ajansı hibe fonlarından yararlanarak Köln Belediyesinden uygun koşullarda temin edilecek 3 bin metrekarelik arsa üzerine inşa edilecek üretim ve depolama tesisinin yaklaşık 2 milyon euroya mal olması bekleniyor.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Köln'deki şubelerini güçlendirmek ve yurt dışı satışlarını artırmak amacıyla Alman Kalkınma Ajansı hibe fonlarından faydalanarak bölgede üretim ve depolama tesisi kurmayı planladıklarını söyledi.

Asa, yaklaşık 2 milyon euroluk bütçeyle hayata geçirilecek yatırım için yer tahsisi konusunda Köln Belediyesiyle görüşme yapıldığını belirtti.

"YURTDIŞI SATIŞLARI KATLANARAK ARTACAK"

Projenin detayları hakkında bilgi veren Asa, şunları kaydetti:

"Köln Belediyesinden çok uygun koşullarda temin edilecek 3 bin metrekarelik arsa üzerinde yüksek kapasiteli bir depolama tesisi kurulması planlanmaktadır. Projesi tamamlandıktan sonra yer tahsisi ve hibe başvuruları ile ilgili sürece geçilecektir. Köln'de depolama tesisiyle birlikte işleme tesisi ve idari binalar da yapılacaktır. Amacımız, Marmarabirlik'i dünya markası haline getirerek, ortaklarımızın kazancına kazanç katmaktır. Yeni yatırım sayesinde, Avrupa'daki marketlerde ürünlerimizin bulunurluğu ve çeşitliliği ile Marmarabirlik'in yurtdışı satışları katlanarak artacaktır"

"KÖLN'DEN AVRUPA'YA SATACAĞIZ"

Asa, Köln'de kurulacak yeni depolama tesisinin halihazırda devam eden transit ticaret için lojistik depo olarak faaliyet göstereceğini vurguladı.

Lojistik depo ve üretim tesisinin, yurtdışı satışları için önemine dikkati çeken Asa, "AB'nin Türkiye'ye uyguladığı zeytinyağı ihracatı kotasını aşmak için 2015 yılından bu yana transit ticaret yapıyoruz. Köln'deki yeni depolama tesisimiz, transit ticaret için önemli bir lojistik merkezi olacak. Zeytinyağını Marmarabirlik markasıyla Köln'den Avrupa'ya satacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Asa, Avrupa'da depolama sorununun çözülmesiyle birlikte bölgede daha çok ürün çeşidinin daha fazla rafta yer alacağını dile getirdi.

Hidamet Asa, ambalajlı ürünün kilogramına 0,30 kuruş civarında teşvik olduğunu, bunun 0,50 kuruşa çıkarılmasının kendilerine büyük güç katacağına inandığını sözlerine ekledi.

Marmarabirlik

Marmarabirlik Köln

Marmarabirlik tesis