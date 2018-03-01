Hazine Müsteşarlığı ile Avrupa Yatırım Bankası arasında, Marmaray Projesi kapsamındaki alt projenin finansmanı için 150 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzalandı.

Söz konusu anlaşmaya ilişkin duyuru, Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer aldı.

Buna göre, Hazine Müsteşarlığı ile Avrupa Yatırım Bankası arasında 150 milyon avro tutarında kredi anlaşması imzalandı.

Sağlanan finasman, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Marmaray Projesi kapsamındaki "Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi ve Elektromekanik Sistemler" alt projesinin kısmi finansmanı için kullanılacak





Banliyö hattı seneye bitecek



















Banliyö hattı seneye bitecek

Galeri: Banliyö hattı seneye bitecek