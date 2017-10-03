Marmaray seferleri kısmen yapılmaya başlandı

Elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilen arıza nedeniyle saat 14.45'ten itibaren yapılamayan Marmaray seferleri 16:00 itibarıyla normale döndü. Marmaray'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, "Marmaray seferleri Üsküdar aktarmalı olarak çalışmaya başlamıştır" denildi.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Bu arada Marmaray'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. Marmaray'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında yoğunluk oluştu. Duraktakiler anonslar ile uyarıldı.

İBB Beyaz Masa'dan yapılan açıklamada ise, "Teknik bir aksaklık nedeniyle Marmaray seferleri geçici olarak yapılamamakta olup istasyon çıkışlarında ring otobüs seferleri koyulmuştur" denildi.

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