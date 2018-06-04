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Karar geçen 7 Mayıs'ta Kaymakamlık tarafından 'Turizmde alınacak önlemler' başlığı altında ilgi birimlere gönderilirken, konuyla ilgili 27'nci maddede, 'Günübirlik tur teknelerinin oluşturduğu gürültü kirliliği ile ilgili olarak sahildeki vatandaşların ve otellerdeki müşterilerin yüksek sesten dolayı rahatsız oldukları belirtilmiş olup, gürültü kirliliği konusunun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev alanında olduğu ve bu işin protokolle yürütüldüğü belirtilmiştir. Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı, karada belediyelere yetki verildiği ve gürültü kaynağından değil şikayet olunan yerden bakılarak tespit yapılması gerektiği ve bunun haricinde tur tekne sahiplerinin kurallara uyması ile bu sorunun daha kolay çözülebileceği belirtilmiştir. Halihazırda 10 Nisan 2018 tarihli 323/4 sayılı Deniz Turizm Kurulu'nun 12'nci ve 17'nci maddesi ile gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla kararlar alınmış olup bu kararlara uyulması aşamasında; günübirlik tur teknelerinin üye oldukları kooperatifler aracılığı ile titizlikle takip edilmesi gerekmektedir. Ayrıca günübirlik tur teknelerinin faaliyetlerinin denetimi için Kaymakamlık makamınca oluşturulacak komisyon marifetiyle de denetimlerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz' ifadelerine yer verildi.