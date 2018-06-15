Marmaris Ramazan Bayramı saati, Marmarisliler kadar Marmaris'i tatil mekanı olarak seçen tatilciler tarafından da araştırılıyor. Muğla'nın en önemli turizm ilçelerinden biri olan Marmaris'te bayram namazı saat kaçta? İşte diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre Marmaris Ramazan Bayramı saati.

MARMARİS BAYRAM NAMAZI SAATİ 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Marmaris'te Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 06.30'da okunacak ezanla birlikte bayram namazı kılınacak.

MARMARİS için Bayram Namaz Vakitleri Ramazan Bayram Namaz Vakti Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 06:30 Bayram Namaz Saati 07:08

MARMARİS'TE BAYRAM BEREKETİ

RAMAZAN Bayramı tatillerini Marmaris'te geçirmeyi tercih eden aileler, otellerine yerleştikten sonra, plaj, otel havuzu ve su parklarına akın etti.

Ramazan Bayramı tatili için Marmaris'i tercih edenler, ilçeyi hareketlendirdi. İlçeye gelişte karayolunda araç konvoyları oluştu. Konaklama tesislerine yerleşen tatilciler, sıcak havada serinlemek için plaj, otel havuzu ve su parklarını doldurdu. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği şehir merkezinde artan nemle hissedilen sıcaklık daha fazla oldu. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.

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