Muğla'nın Marmaris ilçesinde, iki İngiliz gencin kavgası bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te tatil yapan iki İngiliz genç, İçmeler Mahallesi'nde bir otelin önünde tartışıp kavga etti.

AA'nın haberine göre, Alfie Frank Henry Boswell (19), Benjamin Vai'yi (26) yumruklarıyla yere düşürdü. Otel görevlileri, 112 Acil Servis ekiplerine olayı bildirdi. Hastaneye kaldırılan İngiliz turist Vai'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan İngiliz turist Alfie Frank Henry Boswell'i güvenlik kameralarını inceleyerek kaldığı otelde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Boswell, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada İngiliz gençlerin kavgası, otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin tartışması, birinin diğerine yumruk atması ile çevredekilerin ve otel görevlilerin yaralıya müdahalesi yer alıyor.

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