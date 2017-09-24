Marmaris'te Turunç Mahallesi'ndeki bir otelde garson olarak çalışan M.S. ile burada konaklayan Rus Viktar Haladko (28), arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.S, Haladko'yu karnından bıçakladı. Haladko, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, zanlı M.S'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Haladko'nun cesedi, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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