Marriott Otel Grubu, yaklaşık 4.7 milyar değerinde hisse senedi ve nakit karşılığında rakibi ILG'yi alarak dünyanın en büyük devre mülk tatil köyü markasını yaratmaya hazırlanıyor.

2 yıl önce de 12 milyar dolar karşılığında Sheraton otelleriyle bilinen Starwood'u satın alan Marriott, böylelikle toplam 108 tesise ulaşacak ve Hilton ile Wyndham grupları başta olmak üzere rakipleri karşısında öne geçmeye çalışacak.

ILG bünyesinde Hyatt, Sheraton Vacation Club ve Westin gibi dev markalar da bulunuyor. Hyatt'ın İstanbul'da 6 oteli, Sheraton'un da Türkiye genelinde 7 oteli var. Marriott'un bilinen markaları ise Marriott, Ritz-Carlton ve St. Regis.

Marriott ve ILG arasında yapılan anlaşmaya göre her bir ILG hissesi için 14.75 dolar ve 0.165 Marriott hissesi verilecek. İki yıl içerisinde 75 milyon dolar tasarruf bellenirken yeni oluşacak grubun toplam yıllık geliri 2.9 milyar dolar olacak. Marriott geçen yıl 301 milyon dolar FAVÖK açıklamıştı, ILG içinse bu rakam 361 milyon dolar.

JPMorgan ve Goldman Sachs danışmanlığında gerçekleşen birleşme haberi sonrasında Marriott hisseleri yüzde 8.79 düşerek 11.82 dolara gerilerken ILG hisselerind yüzde 4.5 artış yaşandı ve hisse değeri 34.13 dolar oldu.

Marriott CEO'su Steve Weisz "Üst düzey markalarla sektörde emsalsiz bir portfolyo" sahibi olacaklarına dikkat çekti.

ILG CEO'su Craig Nash, "Stratejik gerekçe açık. Birbirini tamamlayan iki üst düzeyi bir araya getirerek endüstri lideri yaratmak." dedi.