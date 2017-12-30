NASA'nın Mars Odyssey uzay aracı, termal kamerası ile Mars yüzeyini görüntüledi. 2001 yılında çekilen fotoğraf insan yüzüne benzetildi.

NASA tarafından yeni yayınlanan fotoğraf "Mars'ın vesikalık fotoğrafı" olarak dünyada viral haline geldi. NASA, gezegenin yüzeyinin özelliklerinin yukarıdan neden "yüz" şeklinde görüldüğünü yada kızıl gezegende nerede bulunduğunu ise açıklamadı.

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Odyssey uzay aracı

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