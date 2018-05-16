 İzmir'in en eski okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü Selamettin Demirhan hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mert Neşet Uslu'nun aktardığı bilgilere göre, İzmir'de 130 yıllık Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde Okul Müdürü Selamettin Demirhan'ın öğrencilerin İzmir Marşı'nı okumasına izin vermemesine tepkiler sürüyor. İzmir Atatürk Lisesi Mezunları Derneği üyesi yaklaşık 500 kişi, lisenin önünde toplanarak, "Onuncu Yıl" ve İzmir Marşı"nı okudu. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atan kalabalık, Müdür Demirhan'ın görevden alınmasını istedi. Eyleme destek veren CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ve Atila Sertel, dün İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüştüklerini söyleyerek, "Vali Bey bizi can kulağıyla dinledi. Milli eğitim müdürünü aradı ve 'Görevden alacaksınız' dedi. Biz de müdür görevden alınıncaya kadar eyleme devam edeceğiz" diye konuştu.

"SORUŞTURMA BAŞLATTIK"

Konuyla ilgili Habertürk'e konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise, "Vali Bey, inceleme ve soruşturma sonunda gerekenin yapılması talimatını verdi. Okul müdürüyle ilgili inceleme ve soruşturma başlattık" dedi.

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