Garanti Koza Park'ta gerçekleştirilen toprak kort turnuvasının ilk tur maçında dünya 78 numarası Jaziri ile karşılaşan Marsel İlhan, 52 dakika süren müsabakayı 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybetti.



Bu sonuçla Marsel İlhan turnuvaya veda ederken; Jaziri ikinci turda, turnuvaya bir numaralı seribaşı olarak katılan dünya 4 numarası Hırvat Marin Cilic'in rakibi oldu.

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