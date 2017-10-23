Marsilya: 2 - PSG: 2 (MAÇ SONUCU)

Ligue 1'in lideri Paris Saint-Germain, 10. hafta maçında Marsilya'ya konuk oldu. Ev sahibi, 16. dakikada Luiz Gustavo ile öne geçti. 33'te Neymar skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

78'de Marsilya bir kez daha öne geçti, tabelayı değiştiren ismi Thauvin oldu. 87'de Neymar, 2. sarı karttan kırmızı kart görerek PSG'yi 10 kişi bıraktı. Maçın son dakikasında Cavani sahneye çıkarak sonucu belirledi: 2-2.

Bu sonuçla PSG 26 puanla liderliğini sürdürdü, Marsilya 18 puanla 5. sırada yer buldu.