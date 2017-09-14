Marsilya Konyaspor maçı canlı izle - Marsilya Konyaspor maçı hangi kanalda?

MUSTAFA REŞİT AKÇAY:

İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ama imkansız değil. Futbol o nedenle bu kadar güzel ve bu kadar çok çarpıcı ve izlenebilir bir oyun. Barcelona ile de oynasak o takım favori gözükebilir ama Barcelona maçın galibi değildir. 90. dakika bitmeden Barcelona galip ya da Konyaspor galip denilemez.