Marsilya Konyaspor maçı canlı izle - Marsilya Konyaspor maçı hangi kanalda?

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Marsilya ile karşılaşıyor.
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MARSİLYA: 0 - ATİKER KONYASPOR: 0
(İlk yarı oynanıyor)
STAT: Stade Velodrome
HAKEM: Gediminas Mazeika
SAAT: 22.05
YAYIN: Tivibu Spor 2
SAKATLAR: Mitroglou, Abdennour, Mandanda (Marsilya) / Traore (Konyaspor)
MARSİLYA: Pele, Sakai, Rolando, Rami, Amavi, Gustavo, Sanson, Kamara, Payet, Thauvin, Germain
TEKNİK DİREKTÖR: Rudi Garcia
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Volkan, Bourabia, Fofana, Musa Araz, Ömer Ali, Evouna
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay
GECENİN TÜM MAÇLARINI CANLI TAKİP EDİN!
- MUSTAFA REŞİT AKÇAY: İşimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Ama imkansız değil. Futbol o nedenle bu kadar güzel ve bu kadar çok çarpıcı ve izlenebilir bir oyun. Barcelona ile de oynasak o takım favori gözükebilir ama Barcelona maçın galibi değildir. 90. dakika bitmeden Barcelona galip ya da Konyaspor galip denilemez.
- Marsilya, oynadığı son 5 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.
- Atiker Konyaspor, oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.
- Marsilya, oynadığı son 5 maçta 7 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.
- Atiker Konyaspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 7 gol gördü.
GRUPLARDA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK
UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta ilk iki sırayı alacak 24 takım, adlarını son 32 turuna yazdıracak.
Gruplardan çıkan takımlara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan 8 ekip eklenecek.
Son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkan takımlar, finale kalma mücadelesi verecek.
Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu finaline, 16 Mayıs 2018'de Fransa'nın Lyon şehriyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak.
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