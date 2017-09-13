Marsilya Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları başlıyor. Temsilcimiz Konyaspor, I Grubu'ndaki ilk maçında Marsilya deplasmanına konuk olacak. Grup elemelerinde Avusturya'dan Salzburg, Fransa'dan Olympique Marsilya, Portekiz'den Vitoria takımları ile karşılaşacak olan Konyaspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak grup maçlarına iyi başlamak istiyor. Peki, Marsilya - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlayacak?

MARSİLYA - KONYASOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Marsilya ile Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda karşı karşıya gelecek. Marsilya - Konyaspor maçı 14 Eylül Perşembe günü saat 22.05'te başlayacak. Velodrome Stadı'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Karşılaşmayı Litvanya'dan Gediminas Mazeika yönetecek. Mazeika'nın yardımcılıklarını Vytautas Simkus ve Vyteniz Kazlauskas yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Dovydas Suziedelis'in üstleneceği mücadelenin ilave yardımcı hakemleri, Donatas Rumsas ve Robertas Valikonis olacak.

GRUPLARDA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde 12 grupta ilk iki sırayı alacak 24 takım, adlarını son 32 turuna yazdıracak.

Gruplardan çıkan takımlara, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan 8 ekip eklenecek.

Son 32 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkan takımlar, finale kalma mücadelesi verecek.

Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonu finaline, 16 Mayıs 2018'de Fransa'nın Lyon şehriyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak.