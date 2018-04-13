Fransız kulübü Olympique Marsilya, Almanya'da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Leipzig'i ağırladı. Futbolseverler, Velodrome Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında 4 gol izledi.

Leipzig, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma'nın 2. dakikadaki golüyle öne geçti. Fakat Marsilya, Stefan Ilsanker'in (kendi kalesine) 6, Bouna Sarr'ın 9 ve Florian Thauvin'in 38. dakikada golleriyle soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

Gol düellosu ikinci yarıda da devam etti. Olympique Marsilya, Leipzigli Jean-Kevin Augustin'in 55. dakikadaki golüne, 5 dakika sonra Dimitri Payet ile cevap verdi.

Olympique Marsilya, Hiroki Sakai'nin 90+4'üncü dakikadaki golüyle maçı 5-2 kazandı ve 2003-04 sezonundan beri ilk kez Avrupa Ligi'nde yarı finalist oldu.