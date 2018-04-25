Marsilya - Salzburg düellosu

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı devam ediyor. Marsilya, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Salzburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:05. Maç öncesi Marsilya 0 puanla 3. sırada, Salzburg 0 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Marsilya, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Salzburg son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 164. İddaa'da Marsilya kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Salzburg kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Marsilya son hafta oynanan Salzburg maçında 0-0 berabere kaldı.

Salzburg ise Marsilya karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Marsilya, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Salzburg, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Salzburg 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.