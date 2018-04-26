Marsilya - Salzburg düellosu

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında Marsilya ile Salzburg, 26 Nisan 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:05. 0 puanlı Marsilya 3. sırada bulunuyor, Salzburg 0 puana sahip ve 4. sırada. Marsilya, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Salzburg, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 164. İddaa'da Marsilya kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Salzburg kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Marsilya son hafta oynanan Salzburg maçında 0-0 berabere kaldı.

Salzburg ise Marsilya maçında 0-0 berabere kaldı.

Marsilya, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Salzburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Salzburg, 0 gol atarken 0 gol yedi.