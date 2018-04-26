Marsilya - Salzburg düellosu

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı devam ediyor. Marsilya, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Salzburg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:05. Maç öncesi Marsilya 0 puanla 3. sırada, Salzburg 0 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Marsilya, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Salzburg, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 164 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Marsilya kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Salzburg sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Marsilya son haftadaki Salzburg müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Salzburg, Marsilya karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Marsilya, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Salzburg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Salzburg, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.