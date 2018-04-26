Marsilya - Salzburg düellosu

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final heyecanı devam ediyor. Marsilya, 26 Nisan 2018 Perşembe günü Salzburg takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 22:05. Marsilya 0 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Salzburg 0 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Marsilya, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Salzburg son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 164. İddaa'da Marsilya kazanır 1.45, berabere biter 3.40, Salzburg kazanır 4.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Marsilya önceki hafta Salzburg mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Salzburg ise Marsilya karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Marsilya, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Salzburg, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Salzburg 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.