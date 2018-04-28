Mars’ın soğuk yüzü

Avrupa Uzay Ajansı’nın ExoMars uydusu, gezegendeki ‘Korolov Krateri’ adı verilen buzlarla kaplı sönmüş yanardağa dair çarpıcı fotoğraflar geçti.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre genişliği 40 kilometreyi bulan kraterdeki buzulların fotoğrafları inceleniyor.

Mars’ta metan gazı bulunursa bir zamanlar yaşam olduğu teorisi de kanıtlanacak.

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