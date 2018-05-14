Buna göre Mart ayında cari 4.81 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi ise 4.1 milyar dolar düzeyindeydi.

Merkez Bankası'ndan cari açık rakamları ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 1.695 milyon ABD doları artarak 4.812 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 55.380 milyon ABD doları olmuştur.

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.692 milyon ABD doları artarak 4.608 milyon ABD dolarına yükselmesi, birincil gelir dengesi açığının 240 milyon ABD doları artarak 1.313 milyon ABD dolarına yükselmesi ve bir önceki yılın Mart ayında 240 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesinin bu yılın aynı ayında 6 milyon ABD doları net çıkış kaydetmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 239 milyon ABD doları tutarında artarak 988 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon ABD doları artarak 1.238 milyon ABD doları olmuştur."

Ödemeler Dengesi istatistiklerine göre, Mart ayında doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 269 milyon dolar azalarak 1.029 milyon dolara geriledi.

YABANCILAR SATIŞ YAPTI

Mart ayında portföy yatırımları 2.381 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 361 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 123 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 243 milyon dolar ve 1.500 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlarda 1.585 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.376 milyon ABD doları net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 137 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde bu ayda 4.836 milyon doları rezerv azalışı gözlendi.