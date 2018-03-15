HT Magazin'de yer alan habere göre, ‘Hayatta En Önemli Şey Mutlu Olmaktır’ temasıyla yola çıkan film, Ankara Film Festivali’nde ‘En İyi Senaryo’ ve ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödüllerine layık görülmüştü.

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