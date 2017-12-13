HT Magazin’de yer alan habere göre, Mehmet Günsür filmde, iyi insanları, şiddetin, kötücüllüğün ve anlayışsızlığın egemen olduğu bu dünyadan alıp sihirli ve arzulanan ‘gizli ülkeye’ götürmeyi amaç edinen ‘Martıların Efendisi’ni canlandırıyor.

Bige Önal

mehmet günsür