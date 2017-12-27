HT Magazin’de yer alan habere göre, filmin beğeni toplayan müzikleri Toygar Işıklı’nın imzasını taşıyor.



Sarp Akkaya ve Aras Bulut İynemli’nin de konuk oyuncu olarak rol aldıkları film, İstanbul’da deniz kıyısında sakin bir yaşam süren Martıların Efendisi’nin uzun zamandır beklediği misafirinin sonunda gelmesiyle başlayan hikâyesini konu ediniyor.

mehmet günsür

Toygar Işıklı

Martıların Efendisi