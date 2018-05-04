Türk Telekom Stadı’nda Beşiktaş’ı 2-0 yenerek zirvedeki yerini koruyan Galatasaray’da sağ bek Martin Linnes’in ayağındaki krampon deliğine rağmen ortaya koyduğu performans alkışları topladı. Maçın 22. dakikasında sakatlanan Mariano’nun yerine oyuna giren Norveçli futbolcu, ikinci yarıda takımı 1-0 öndeyken Lens’in sol ayak bileğine yaptığı sert darbeyle yere yuvarlandı. Aşil tendonu yırtılma tehlikesi atlatan 27 yaşındaki oyuncu, buna rağmen önde bulundukları için süreyi düşünerek sağlık heyetini istemedi, yedek kulübesinde alternatifinin kalmaması nedeniyle de kenara değişiklik işareti yapmadı. Linnes büyük bir fedakarlık gösterip sakat sakat oynamayı göze aldı. O haliyle bir de Garry Rodrigues’e 2. golün asistini yapan Norveçli’nin bu özverisi büyük takdir topladı.



‘SIZIYI UNUTTUM’



Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre, maçtan sonra Linnes’in ayağını gören takım arkadaşları, “Bravo sana, o şekilde nasıl devam ettin” diyerek Viking’i övdü. Linnes’in ise “İnanın o an ayağımdaki sızıyı unuttum. Acı çekmeden başarı gelmiyor. Şampiyonluk için böyle kritik bir maçta aynı bölge için ikinci bir değişiklikle hocamı da zor durumda bırakmak istemedim. Sonuçta kazandık, en önemlisi buydu. Hep birlikte şampiyon olacağız” diye konuştu.

"YARADAN TENDONA DOKUNABİLİYORSUN"

Kulüp Doktoru Yener İnce, Linnes’in büyük bir özveride bulunduğunu söyledi. İnce, “Linnes’in ayağında açılan yaradan parmağınızla aşil tendonuna dokunabiliyorsun. Çok özverili bir oyuncu. Her şeye rağmen antrenmanda olmak istedi. Özel bir bandaj yapıldı, Akhisar önünde onunla oynayacak” ifadelerini kullandı.