Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı Fernando ve Garry Rodrigues'in golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Jeremain Lens ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve bileğinden sakatlanan Linnes, oyuna sakat sakat devam etti. Garry Rodrigues'in attığı golde harika bir driblingle topu taşıyan Norveçli futbolcunun sakatlıktan ucuz kurtulduğu ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre Linnes'in aldığı darbe, 2 cm daha aşağı gelseydi, ortaya çok daha ağır sonuçlar çıkabilirdi. Böyle bi yaralanmada aşil tendonunun yırtılacağı ve bu durumda da sahalardan 1 yıl uzak kalmasının söz konusu olduğu bildirildi.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulüp, dün Beşiktaş maçında sakatlanan Mariano ve Linnes'le ilgili olarak açıklama yaptı. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol takımımızın dün akşam Beşiktaş ile oynadığı maçta yaşadığı sağlık probleminin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Mariano Ferreira Filho’nun bugün yapılan tetkikleri sonrasında sağ uyluk kasık bölgesinde ikinci derece zorlanma, kas içi ödem ve kanama tespit edilmiştir.

Aynı maçta ayağına aldığı darbenin ardından aşil tendonu komşuluğunda derin yara oluşan ve ilk müdahalesi sağlık heyetimiz tarafından soyunma odasında gerçekleştirilen Martin Linnes’in ise dikişleri atılmıştır.

Her iki oyuncumuzun da tedavilerine başlanmıştır."