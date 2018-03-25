Fenerbahçeli Martin Skrtel korkuttu. Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na hazırlık kapsamında verilen milli arada Slovakya mesaisine başlayan tecrübeli oyuncunun milli takım formasıyla Tayland karşısında oynadığı maçın 28. dakikasında kafasına top geldi. Skrtel bu pozisyonun ardından bir anda yerde kaldı. Dili boğazına kaçan Skrtel'in yardımına takım arkadaşı Duda koştu. Skrtel'in dilinin boğazından çıkartan Duda, belki de tecrübeli futbolcunun hayatını kurtardı.

Bir süre tedavisi süren Skrtel daha sonra oyuna döndü ve 73 dakika oyunda kaldı.