Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, pul müsabakalarında 6 maçın 5'ini kazanan milli sporcu, 64'lük tabloya 7. sıradan girdi. 64'lük tabloyu maç oynamadan geçen Martino Minuto, Tablo 32'de İngiliz rakibi David Standen'i 15-6 yenerek Tablo 16'ya kaldı.

Bu turda da Danimarkalı rakibi Thomas Lerche Berg'i 15-9 mağlup eden Minuto, çeyrek finalde bir başka Danimarkalı Kolja Dahlin'i de 15-11 yendi ve yarı finale yükseldi.

Milli eskrimci, yarı finalde ise yine ev sahibi ülkeden Conrad Seibaek Kongstad'a 15-10 yenilerek, turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.