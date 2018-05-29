Buna göre, katı yakıtların martta toplam satılabilir üretim miktarları, taş kömüründe 88 bin 558 ton, taş kömürü kokunda 383 bin 282 ton ve linyitte 6 milyon 961 bin 683 ton oldu.
Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 774 bin 289 ton, taş kömüründe 2 milyon 539 bin 244 ton ve taş kömürü kokunda 468 bin 385 ton olarak hesaplandı.
Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,5 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 81,8 ve linyitte yüzde 102,8 olarak kayıtlara geçti.
Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürünün yüzde 53,6'sının termik santrallere, yüzde 19,6'sının kok tesislerine ve yüzde 7'sinin demir çelik haricindeki sanayiye gönderildiği belirlendi.
Linyit teslimatının yüzde 90,8'i termik santrallere ve yüzde 6,3’ü demir çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97’si ise demir çelik sanayisine yapıldı.
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