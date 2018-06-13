Oyuncuların heyecanla takip ettiği E3 2018 etkinliği, bu sene de oldukça doyurucu geçti. Merakla beklenen yapımlardan bir tanesi olan ‘Marvel's Spider-Man’inden yeni detaylar paylaşıldı ve oynanış videosu gösterildi.

Nefes kesen oynanış videosunda Örümcek Adam’ı hapishane boyuncu en büyük düşmanlarından biri olan Electro’yu kovalarken buluyoruz. Düşmanlarını alt ederek ilerlerken oyun içindeki dövüş sistemini de şahit oluyoruz. Sonunda bir binanın çatısında sona eren bu kovalamacanın sonunda kahramanımız 4 önemli düşmanını daha karşısında buluyor. İşte o video...

7 Eylül’de piyasaya çıkacak olan Marvel’s Spider-Man, PlayStation 4 platformu için özel olarak satışa sunulacak.