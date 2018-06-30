Maryland saldırganı beş yıl önce soruşturulmuş

ABD'de başkent Washington'a 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis kentinde "Capital Gazette" adlı yerel gazetede silahlı saldırı düzenlenmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üç polis yetkilisi, şüphelinin 38 yaşındaki Jarrod Ramos olduğunu bildirmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliye ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Maryland'de beş kişiyi öldüren saldırganın, beş yıl önce, gazeteye yönelik tweetleri nedeniyle soruşturulduğu öğrenildi.

Cuma günü yayınlanan polis raporu ve basın bültenine göre, beş yıl önce soruşturmayı yürüten dedektifin şahısın tehdit olmadığına karar verdiği öğrenildi.